Polizei Mettmann

POL-ME: 50-jähriger Erkrather mit E-Bike verunglückt und schwer verletzt - Ratingen - 2003139

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (23. März 2020) ist ein 50 Jahre alter Mann aus Erkrath bei einem Alleinunfall mit seinem E-Bike schwer verletzt worden.

Gegen 14:25 Uhr befuhr der Erkrather mit seinem E-Bike den Illbeckweg in Ratingen-Schwarzbach. In Höhe einer dort abfallenden scharfen Kurve verlor er, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein E-Bike. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb.

