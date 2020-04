Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an der Moselpromenade in Zell (Mosel)

Zell (Mosel) (ots)

Möglicherweise bereits in der Nacht von Dienstag 21.04. auf Mittwoch 22.04.20 wurden entlang der Moselpromenade in Zell zahlreiche Befestigungen des Hochwasserschutzes und Stromverteilerkästen mit Farbe angesprüht. Das mehrfach angebrachte rot, weiß- und goldfarbene Flaggensymbol steht möglicherweise in Zusammenhang mit der Ultra-Fanszene eines Fußballclubs. Die Beschädigungen führen sich fort bis zum Kreisverkehr an der Moselbrücke.

Die Polizei in Zell bittet um Hinweise von den Anwohnern zu den Tätern und der genauen Tatzeit. Weitere Geschädigte und Hinweisgeber möchten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

