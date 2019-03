POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.03.2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Diebe entwenden PKW aus KFZ Werkstatt

Ort: Daun, Bonner Straße

Zeit: 16.03.2019, 13.00 Uhr bis 18.03.2019, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in die Innenräume eines KFZ-Werkstattgebäudes. Es wurden diverse Kleinwerkzeuge, Sportsitze und ein Lenkrad entwendet. Der oder die Täter verließen den Tatort mit einem gestohlenen PKW, weißer Opel SUV, welcher ebenfalls in der Halle abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Daun entgegen, 06592-96260

Ereignis: Einbruch in Baucontainer

Ort: Gerolstein, Vulkanring

Zeit: 16.03.2019, 12.30 Uhr bis 18.03.2019, 07.45 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Wochenende in das Firmengelände einer Baufirma ein und brachen mehrere Baucontainer auf. Hier vorgehaltene Bauwerkzeuge und Maschinen wurden entwendet. Gestohlen wurde ebenfalls eine auf dem abgeschlossenen Gelände stehende, neuwertige, Rüttelplatte. Ein geparkter PKW wurde ebenfalls angegangen, es wurde aber nichts entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Hinweise nehmen die Polizei Daun, 06592-96260 und die Polizei Gerolstein, 06591-95260 entgegen.

Ereignis: Transporterfahrer fährt dicht auf

Ort: Gerolstein, Lissingen

Zeit: 18.03.2019, 09.22 Uhr

Eine Autofahrerin aus dem Kreisgebiet war mit ihrem Fahrzeug von Gerolstein in Richtung Birresborn unterwegs und bemerkte einen weißen Transporter mit Bitburger Kennzeichen, dessen Fahrer ihrer Meinung nach zu dicht aufgefahren sei. Durch den männlichen Fahrer sei es folgend zu weiteren gefährlichen Verkehrsmanövern gekommen. Diese hätten sich bis in die Ortslage von Lissingen und auch nach dem Abbiegen in Richtung Birresborn fortgesetzt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, 06591-95260

