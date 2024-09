POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Eine 82-Jährige wurde am Samstagmittag (21.09.2024, 11:45 Uhr) beim Geldabheben in einer Bank in der Pranckhstraße von einem Mann abgelenkt. In dieser Zeit stahl vermutlich ein zweiter Unbekannter die EC-Karte der Seniorin aus dem Kontoauszugsgerät. Sie vermutete zunächst, dass ihre Karte vom Gerät eingezogen wurde und bemerkte den Diebstahl erst am Montag, als sie sich bei ihrer Bank erkundigte. ...

