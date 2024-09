POL-PPRP: Ludwigshafen-West - Fahrradfahrer durch Sturz leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 28.08.2024, 18:30 Uhr, bis zum 29.08.2024, 08:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Piaggio in der Brunckstraße. Der Zeitwert des Motorrades liegt bei etwa 10.000 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

