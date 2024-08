Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Café - Tatverdächtiger dank Zeugen gefasst

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (06.08.2024, gegen 3:45 Uhr) versuchte ein 52-Jähriger in ein Café in der Bismarckstraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Er hatte ein Brecheisen bei sich. An der Tür zum Café waren Beschädigungen erkennbar. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell