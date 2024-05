Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (14.05.2024), gegen 13:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße an der Einmündung zur der Straße In der Mörschgewanne zu einem Unfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einer 83-jährigen Autofahrerin. Der 64-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

