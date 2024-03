Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (06.03.2024) verständigte eine Frau aus dem Stadtteil Oggersheim die Polizei, nachdem sie sich mit ihrem Ehemann gestritten hatte. Der Mann, welcher sich nach Angaben seiner Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, sei nun im Begriff wegzufahren, weshalb die Frau sich Sorgen machte. Die Polizeikräfte stellten den Mann in seinem Auto fahrend in der Straße Am Weidenschlag feststellen, Um ihm einer Kontrolle zu unterziehen stoppten die Polizeikräfte das Fahrzeug, in dem sie die Straße mit ihrem Streifenwagen blockierten. Als ein Beamter ausstieg, um den Fahrer anzusprechen, fuhr dieser unmittelbar auf den Beamten zu, welcher einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Während der anschließenden Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Am frühen Donnerstagmorgen (07.03.2024) informierte seine Frau die Polizei, dass er wieder zurückgekehrt sei. Die Wohnanschrift wurde daraufhin erneut aufgesucht. Er wurde dem kommunalen Vollzugdienst übergeben, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

