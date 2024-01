Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss zwei Unfälle verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.01.2024) gegen 15:15 Uhr fuhr eine 59-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/An der Feuerwache auf ein an der roten Ampel stehendes Auto auf. Als beide Unfallbeteiligten die Straße freimachen und zur Tankstelle fahren wollten, fuhr die 59-Jährige gegen ein rechts neben ihr stehendes Auto. Durch die Unfälle entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Die alarmierten Polizeikräfte stellten fest, dass die Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,15 Promille. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und Kokain. Der Fahrerin wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Da die Frau zudem einen geistig verwirrten Eindruck machte, wurde sie vom Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

