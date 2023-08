Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unerlaubter Handel mit Drogen - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen ergab sich der Verdacht, dass ein 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit Kokain handeln soll. Am 17.08.2023 wurde der Mann vorläufig festgenommen, als er rund 50 Gramm Kokain verkaufen wollte. Hierbei wurde noch ein weiterer Tatverdächtiger, ein 24-Jähriger, vorläufig festgenommen, der ebenfalls unerlaubt mit Drogen gehandelt haben soll. Die Beschuldigten wurden am 18.08.2023 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringen Mengen. Der 19-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt und der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell