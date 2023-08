Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (20.08.2023), gegen 19:30 Uhr, griff ein 15-Jähriger einen 16-Jährigen in der Sternstraße mit einem Messer an und verletzte diesen schwer. Beide Jugendliche sollen in der Vergangenheit bereits Streit miteinander gehabt haben. Der 15-Jährige Angreifer flüchtete zunächst, konnte jedoch durch Polizeikräfte bei der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Das Messer konnten die Beamten nicht auffinden. Der 16-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr für den Jugendlichen. Der 15-jährige Angreifer wurde an seine Eltern übererstellt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

