Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Versuchter Einbruch

Laar (ots)

Bislang unbekannte haben am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Laar einzubrechen. Bei dem Versuch in das Haus einzubrechen, wurden die Täter von einem Zeugen gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell