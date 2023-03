POL-PPRP: Tiefgaragenbrand - 1. Nachtrag: technischer Defekt brandursächlich

Ludwigshafen (ots) - Am 09.03.2023, gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Da der Brand schnell gelöscht werden konnte, kam es zu keinen größeren Schäden. Die Höhe des Sachschadens durch Rußantragungen wird derzeit ermittelt. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

