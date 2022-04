POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Samstag, 16.04., 18:00 Uhr bis zum Montag, 18.04.2022, 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte ein Wohnmobil in der Ernst-Kunz-Straße in Oggersheim (Melm) aufzubrechen, was nicht gelang. Es wurde das Türschloss beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 150 Euro. Wer hat an dem Wohnmobil verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

