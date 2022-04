Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am 06.04.2022, gegen 16:15 Uhr, wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Gruppe von mehreren Motorradfahrern im Bereich der Heinigstraße kontrollieren, da die Motorräder extrem laut waren.

Trotz eindeutiger Haltesignale beschleunigte einer der Fahrer, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht fuhr er bis zu 100 km/h, missachtete mehrfach die geltenden Verkehrs- und Vorfahrtsregeln, befuhr Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und ignorierte die Anhaltesignale der eingesetzten Beamten.

In der Pranckhstraße kam es zwischen dem 26-Jährigen und dem zivilen Einsatzwagen der Polizei zu einem Zusammenstoß, bei dem er zu Boden stürzte. Dabei verletzte er sich. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab weder eine Beeinflussung durch Alkohol noch durch Betäubungsmittel. Allerdings stellte sich sein Führerschein als Fälschung heraus. Zudem waren an dem Motorrad gefälschte Kennzeichen angebracht. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrer des zivilen Einsatzfahrzeuges sowie seine 25-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, am Einsatzwagen auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell