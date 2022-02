Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut junge Frau unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Dienstag, 15.02.2022, wollte um 20:30 Uhr eine 14-Jährige von der Endhaltestelle in Oppau in die Bgm.-Trupp-Straße nach Hause laufen, als ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad sie mehrfach passierte. Schließlich sprach der Mann das Mädchen an und berührte sie mit der Hand. Das Mädchen schrie sofort laut los, rannte weg und holte sich in eine nahegelegene Bar Hilfe. Der Mann flüchtete unerkannt auf dem Fahrrad und wird beschrieben als 30 - 40 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 1,60 - 1,70 m groß. Er trug eine schwarze Wollmütze und schwarze Kleidung. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein rotes BASF-Werksfahrrad mit weißem spezifischen Nummern-Aufkleber gehandelt haben.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

