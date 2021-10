Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 4-jähriger Weltentdecker nachts alleine unterwegs - Kind und Eltern wieder vereint

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant, dass sich am Hans-Warsch-Platz ein Kleinkind ohne Begleitung aufhält. Der Junge hatte die elterliche Wohnung kurz zuvor heimlich verlassen und konnte den Heimweg nicht mehr finden. So wurde der 4-Jährige von der Streife zur Dienststelle gefahren. Nach ausgiebigem Schlaf und einem kleinen Frühstück meldeten sich auch schon die Eltern, sodass Kind und Eltern nach kurzer Zeit wieder vereint werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell