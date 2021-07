Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dieb mit Messer bewaffnet

Ludwigshafen, Von-Kieffer-Straße (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Von-Kieffer-Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Ein 25-jähriger Mann aus Bietigheim stellte bei der Annäherung an sein Fahrzeug eine unberechtigte männliche Person in diesem fest. Der Mann hatte verschiedene Gegenstände des Geschädigten in der Hand. Als der Geschädigte den Mann ansprach und um Erklärung bat, händigte dieser die zuvor an sich genommenen Gegenstände wieder aus und wollte die Örtlichkeit verlassen. Als der Geschädigte und ein Bekannter des Geschädigten dem Mann folgten und zum Stehenbleiben aufforderten, nahm der Mann einen Gegenstand aus seiner Tasche. Der Geschädigte erkannte in dem Gegenstand ein Messer und brach daraufhin die Verfolgung ab. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Zuge der ersten Ermittlungen den Beschuldigten identifizieren. Bei diesem handelt es sich um einen 45-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Die Ermittlungen dauern an.

