Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Nachmittags mit rund 3 Promille am Steuer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (14.09.) gegen 16 Uhr hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei informiert, da ihm eine Autofahrerin zwei Mal in verdächtiger Weise aufgefallen war.

Die Fahrerin eines Opel soll bereits gegen 14 Uhr in einer merkwürdigen Körperhaltung mit gesenktem Kopf auf dem Fahrersitz gesessen und nur wenige Meter vorwärts gefahren sein. Rund zwei Stunden später sei der Opel ein Stück rückwärts auf die Fahrbahn gerollt und dann doch wieder eingeparkt worden. Als der Zeuge das gegen 16 Uhr beobachtete, entschloss er sich die Polizei zu rufen.

Die Polizisten sprachen die Fahrerin auf der Rommerscheider Höhe in ihrem Opel sitzend an. Die 55-jährige Bergisch Gladbacherin hatte eine starke Alkoholfahne, so dass ihr ein Atemalkoholvortest angeboten wurde. Der Test ergab fast 3 Promille, womit sich die merkwürdige Körperhaltung und das auffällige Fahrverhalten erklären ließen.

Glücklicherweise war sie offenbar aufgrund der starken Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, mit ihrem Wagen los zu fahren. Somit kam es nicht zu einem Unfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Die Frau wurde anschließend zur Blutprobenentnahme mitgenommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

