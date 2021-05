Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Süd) - betrunken Unfall verursacht und dann Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, dem 12.05.2021, gegen 21 Uhr, touchierte ein 42-jähriger VW-Fahrer mit seinem Touran in der Seydlitzstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Süd zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR. Im Anschluss an den Verkehrsunfall ergriff der 42-Jährige zunächst mit seinem Fahrzeug und dann zu Fuß die Flucht. Durch die eingesetzten Beamten konnte der alkoholisierte Fahrer kurz darauf unweit seines abgestellten Fahrzeuges, hinter einer Mauer versteckt, entdeckt werden. Er zeigte sich durchweg unkooperativ sowie aggressiv und musste letztlich gefesselt werden, wogegen er jedoch erheblichen Widerstand leistete. Letztlich wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe zwecks Feststellung seiner Alkoholisierung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Mann muss sich nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

