Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hausfriedensbruch in Schule

Ludwigshafen (ots)

Ein 15-Jähriger und ein noch bislang unbekannter Jugendlicher gelangten Sonntag (02.05.2021) in das Gebäude einer Grundschule in der Adolf-Kolping-Straße. Gegen 20.33 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei Personen in die Schule eingestiegen wären. Als die Polizei das Gebäude umstellte, versuchte ein 15-Jähriger zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den Jugendlichen kurze Zeit später. Anschließend wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er später von seinen Eltern abgeholt wurde. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Identität des zweiten Jugendlichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

