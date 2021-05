Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto den Wirtschaftsweg am Rathaus-Center in Richtung Dessauer Straße. Zur gleichen Zeit trat ein 37-jähriger Fußgänger zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Da der Autofahrer den Fußgänger erst zu spät wahrnehmen konnte, kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger einen Bruch des Unterschenkels erlitt und in einem nahegelegenen Krankenhaus notoperiert werden musste.

