Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in Friseursalon

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei in einem Friseursalon in der Bismarckstraße gemeldet. Ein 38-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen aufgrund schon vorher bestandenen Streitigkeiten, zum Teil mit Einrichtungsgegenständen, aufeinander eingeschlagen haben. Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun wegen der wechselseitigen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

