Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zu: Badeunfall bei Waldsee

Waldsee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://s.rlp.de/egs2c

Am Samstagnachmittag (01.08.2020) war ein 66-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bei einem Badeunfall in Waldsee verstorben. Eine Obduktion ergab jetzt, dass todesursächlich Ersticken bei Ertrinken in Süßwasser war.

Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen weiterhin nicht vor.

