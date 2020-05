Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

Am 06.05.2020, gegen 13:00 Uhr, befand sich ein 65-Jähriger im Badezimmer seines Hauses in der Fritz-Winkler-Straße, als plötzlich die Tür aufging und ein fremder Mann ins Bad trat. Überrascht von dem anwesenden Hausbewohner erklärte der Unbekannte, dass die Eingangstür offen gewesen wäre und da er Interesse an dem Haus habe und es eventuell kaufen wolle, er auf der Suche nach einem Bewohner war. Als der Hausbewohner erwiderte, dass er das Haus nicht verkaufen wolle, verließ der Unbekannte das Haus. Erst später erkannte der 65-Jährige, dass die Terrassentür einen Spalt offenstand und Gegenstände im Wohnzimmer verschoben waren. Bei genauerem Hinschauen erkannte er dann, dass die Tür mit Gewalt aufgebrochen worden war und circa 120 Euro Bargeld fehlten. Bis dahin, hatte sich der Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, circa 1,65 m bis 1,70 m groß und kräftig gebaut. Er hatte kurze- bis mittellange zurück gegelte schwarze Haare und trug eine dunkle Hose und ein dunkles Hemd.

Die Polizei sucht nun Zeugen! Wer hat gestern im Bereich Fritz-Winkler-Straße Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person aufgefallen, auf welche die Beschreibung des Täters passt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

