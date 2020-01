Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, bemerkte eine 24-jährige Fahrzeugbesitzerin, dass ein unbekannter Mann in ihrem schwarzen VW Golf saß. Das Fahrzeug parkte zu dieser Zeit in der Ernst-Lehmann-Straße, Ecke Hohenzollernstraße. Der unbekannte Mann hätte gerade ihre Handtasche, welche noch im Fahrzeug lag, durchwühlt. Dann wäre er in Richtung Ebertpark davongelaufen. Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben: Männlich, 1,70 m, kurze dunkelblonde Haare, trug eine weiße Jacke. Gestohlen wurden ein Geldbeutel, sowie eine Uhr. Wie der Mann in das Fahrzeug kam, ist bislang nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 450 EUR.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass keine Wertsachen im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel-Nr.: 0621-9632222 entgegen.

