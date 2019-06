Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 30. Mai 2019, 15.00 Uhr, bis zum 31. Mai 2019, 03.00 Uhr, war ein Daimler CLA 220 CDI, vor dem Kindergarten am Schulzentrum Nord im Lattweg in Vechta abgestellt. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrerseite des Pkw und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta/Langförden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Am 04. Juni 2019 befuhr ein 71-jähriger Langfördener gegen 21.00 Uhr mit seinem Pedelec den linksseitig freigegebenen Geh-/Radweg der Spredaer Straße in Richtung Deindrup. Dort kam der 71-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dabei erlitt er schwerste Kopfverletzungen. Der Pedelecfahrer wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Ein Daimler CLA 220 CDI wurde von einer 22-Jährigen vom 30.05.2019, 15:00 Uhr bis zum nächsten Morgen, 31.05.2019, 03:00 Uhr, vor dem Kindergarten am Schulzentrum Nord im Lattweg in Vechta abgestellt. Die 22-Jährige ist mit dem Auto nach Hause (Ritterhude) gefahren und hat dort die Beschädigungen entlang der Fahrerseite festgestellt.

Vechta - Einbruch in Garage

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 29. Mai 2019, 23.50 Uhr, bis Donnerstag, 30. Mai 2019, 08.00 Uhr, in eine Garage, Achtern Diek, ein und entwendeten ein Damenfahrrad und zwei Kisten Wasser. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 04. Juni 2019 befuhr ein 27-jähriger Vechtaer gegen 18.07 Uhr mit seinem Mercedes die Holtruper Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Da ein Drogentest nicht möglich war, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bakum - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Juni 2019 befuhr ein 76-jähriger Oldenburger gegen 22.37 Uhr mit seinem Opel Meriva die Essener Straße in Richtung Lüsche. Gleichzeitig befuhr ein 37-jähriger Essener mit seinem VW Tiguan die Essener Straße in entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierbei wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 04. Juni 2019, 16.11 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juni 2019, 02.15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 04. Juni 2019, 18.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Straße "Erlte" in Richtung Hagstedt und musste hier verkehrsbedingt halten, um nach links abzubiegen. Eine dahinterfahrende 19-Jährige aus Visbek bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Das Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es gegen den Pkw einer 17-Jährigen aus Bühren stieß, welche sich im Gegenverkehr befand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der 20-jährige Visbeker erlitt leichte Verletzungen.

