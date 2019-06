Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Fleischerei

In der Nacht zu Dienstag, 04. Juni 2019, brachen unbekannte Täter in eine Fleischerei an der Hakenstraße ein und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Juni 2019 befuhr ein 61-jähriger Cloppenburger gegen 08.40 Uhr mit seinem Pkw die Straße "An der hohen Bank" und wollte an der Kreuzung zur Diepholzer Straße diese überqueren. Dabei übersah der Cloppenburger eine von rechts kommende 45-jährige Vechtaerin, die mit einem Fahrrad den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

