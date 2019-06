Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Diebstahl von Relais aus Ampelanlange

In der Zeit von Montag, den 03. Juni 2019, 16.00 Uhr, und Dienstag, den 04. Juni 2019, um 06.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Relais aus einer Ampelschaltung entwendet, die an der Nordstraße aufgebaut war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Bösel - Versuchter Diebstahl auf Betriebsgelände

Zwischen Montag, den 03. Juni 2019, 18.00 Uhr, und Dienstag, den 04. Juni 2019, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände an der Raiffeisenstraße ein, indem sie einen 2 Meter hohen Maschendrahtzaun durchtrennten. Vom Betriebsgelände wurde dann jedoch nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen.

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, den 04. Juni 2019, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 22.45 Uhr bis 23.05 Uhr die Hintertür eines Wohnhauses an der Overlaher Straße auf. Im Obergeschoss wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Vermutlich wurden die Einbrecher von der heimkehrenden Hausbesitzerin gestört, so dass sie kein Diebesgut erlangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 04. Juni 2019, um 17.30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Hauptstraße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Saterländerin keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 04. Juni 2019, um 16.05 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Barßeler mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße im Saterland. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Pkw-Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 04. Juni 2019, gegen 23.25 Uhr, ein VW Lupo, welcher auf einem Parkplatz an der Elbestraße stand, in Brand. Der Brand des nicht zugelassenen Pkw konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

