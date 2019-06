Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 16. Mai 2019, 12.00 Uhr, bis zum 30. Mai 2019, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das amtliche Kennzeichen CLP-C 29, eines Pkw VW, der an der Felchenstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Molbergen/Ermke - Versuchter Einbruch in Windkraftanlagen

Bislang unbekannte Täter versuchten bei insgesamt vier Windkraftanlagen in Dwergte, Dorgdamm, die Eingangstüren aufzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in die Windkraftanlagen kam es nicht. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Juni 2019, kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Seat Mii. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Juni 2019 kam ein 61-jähriger Goldenstedter gegen 14.45 Uhr alleinbeteiligt mit seinem VW Crafter nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Hierbei verletzte sich der 61-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.

