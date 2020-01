Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anrufe von falschen Kriminalbeamten

Ludwigshafen (ots)

Am 20.01.2020, gegen 15:15 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einem 80-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er erzählte, es wären Täter festgenommen worden, bei denen ein Notizbuch gefunden worden sei mit der Telefonnummer des 80-Jährigen. Zudem würde bei der Sparkasse jemand arbeiten, der Daten verkaufen würde. Daraufhin erklärte der 80-Jährige, er sei nicht bei der Sparkasse und beendete vorbildlich das Telefonat. Ebenfalls am 20.01.2020, gegen 13:40 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 95-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er teilte ihr mit, dass sie angeblich einen Notruf abgesetzt habe. Dies verneinte die Seniorin geistesgegenwärtig und legte sofort auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

