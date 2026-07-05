Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit alkoholisierten Fahrradfahrern

Altrip (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.07.2026, auf Sonntag, 05.07.2026, gegen 01:00 Uhr nachts, wurde ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern auf dem Radweg neben der Kreisstraße 13 gemeldet. Dabei fuhren beide Radfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung und stießen gegeneinander. Beide trugen nur leichte Verletzungen davon. Der 31-jährige Unfallbeteiligte hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,1 Promille. Auch bei dem zweiten Unfallbeteiligten, einem 43-Jährigen, wurde ein Atemalkoholwert von knapp 2,8 Promille festgestellt. Beide wurden zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des hohen Promillewertes musste der 43-Jährige zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligten erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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