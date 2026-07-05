Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

Altrip (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.07.2026, auf Samstag, 04.07.2026, kam es zu einem polizeilichen Einsatz mit einem 19-jährigen Besucher des Fischerfestes. Der Sicherheitsdienst meldete zunächst eine betrunkene Person, die derart aggressiv ist, dass sie sich nicht beruhigen lassen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprachen dem 19-Jährigen einen Platzverweis aus. Da der Platzverweis trotz mehrmaliger Wiederholung nicht befolgte wurde, sollte der 19-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung trat und schlug der 19-Jährige um sich und beleidigte und bedrohte die Polizeikräfte. Durch die Widerstandshandlung verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

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