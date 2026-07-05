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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, gegen 00:10 Uhr, ging bei hiesiger Polizei eine Meldung über ein auffällig fahrendes Fahrzeug ein, welches bereits im Bereich der A65 von Haßloch kommend auffiel und nun im Bereich Maudach in Ludwigshafen geparkt wurde. Die Polizei suchte unverzüglich die Örtlichkeit auf und konnte die beschriebene 41-jährige Fahrerin dort antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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