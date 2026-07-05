Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, gegen 03:15 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Hochfeldstraße in Ludwigshafen drei Jugendliche, die sich in der Hochfeldstraße mit Taschenlampen an einem Roller zu schaffen machten. Als die Personengruppe die Mitteilerin bemerkte, entfernte diese sich in Richtung Raschigstraße. Die Polizei konnte neben dem umgekippten Roller einen Helm und Handschuhe auffinden, die dann sichergestellt wurden.

Die Mitteilerin beschrieb die Täter als drei augenscheinlich jugendliche Personen mit schmaler Statur und schwarzer Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Angaben der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de, mitzuteilen.

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