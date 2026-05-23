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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch auf Campingplatz - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 20.05.2026 bis zum Freitag, den 22.05.2026 entwendete unbekannte Täterschaft diverse Gegenstände aus einer Parzelle, einem Wohnwagen und dessen Anbauzelt auf einem Campingplatz bei Otterstadt. Es wurden Fahrräder, ein Solarpanel sowie eine Campingspülmaschine entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Campingplatz in Otterstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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