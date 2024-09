Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am 24.09.2024 kam es gegen 16:30 an der Einmündung Hans-Purrmann-Straße / Otto-Ditscher-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Fahrradfahrer aus Schifferstadt und einem bevorrechtigten 59-jährigen PKW-Fahrer, ebenfalls aus Schifferstadt. Der Fahrradfahrer wollte von der Otto-Ditscher-Straße nach rechts in die Hans-Purmann-Straße abbiegen, berührte hierbei den in der Hans-Purmann-Straße befindlichen und entgegenkommenden PKW an dessen Fahrerseite und stürzte infolgedessen. Der Fahrradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und an der Fahrerseite des PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell