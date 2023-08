POL-PDLU: Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wurde durch eine Passantin in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer eine Schildkröte aufgefunden. Durch die Polizeibeamten wurde die sogenannte Cumberland-Schildkröte an eine nahgelegene Tierauffangstation übergeben. Der Eigentümer und Personen, welche Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an ...

