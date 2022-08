POL-PDLU: (Frankenthal) - Beleidigung von Polizeibeamten

Schifferstadt (ots) - Am 21.08.2022, gegen 23:55 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer (polnischer Staatsbürger) gab an, dass sich sein Führerschein in Polen befinden würde. Eine Führerscheinabfrage ergab jedoch, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen ...

