Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am 21.08.2022, gegen 23:55 Uhr, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer (polnischer Staatsbürger) gab an, dass sich sein Führerschein in Polen befinden würde. Eine Führerscheinabfrage ergab jedoch, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten übergeben. Gegen den Mann wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gegen die Halterin bezüglich des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben.

