Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsprävention

Limburgerhof/Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Hinblick auf die Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen durch. Hierfür wurden in Limburgerhof in der Neuhofener Straße (Bereich Rudolf-Wihr-Schule) und in Waldsee in der Rehhütter Straße (Bereich Friedhof) Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Kontrollen wurde ein Gurtverstoß geahndet und vier Mängelberichte ausgestellt. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell