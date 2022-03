Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frauen erbeuten Handtasche mit Geldwechseltrick

Korschenbroich (ots)

Am Samstag (5.03.) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Püllenweg zu einem Trickdiebstahl. Eine 77-jährige Kaarsterin lud ihre Einkäufe in ihren PKW, als zwei Frauen sie ansprachen. Die Unbekannten wollten ein Geldstück gewechselt haben. Da die Kaarsterin nicht die passende Stückelung hatte, fragte sie eine andere Person am Supermarkt. Nachdem die Seniorin wieder an ihrem Auto war, gab sie den Frauen die gewünschte Geldstückelung, lud ihre Einkäufe fertig ein und fuhr nach Hause. Auf dem Weg fiel ihr auf, dass ihre Handtasche fehlte. Der Verdacht liegt nahe, dass die unbekannten Frauen die Kaarsterin mit dem Vorwand des Geldwechsels ablenkten und den unaufmerksamen Augenblick nutzen, um ihre Handtasche aus dem unverschlossenem Auto stahlen.

Die Kaarsterin beschreibt die beiden Frauen wie folgt: etwa 30 Jahre alt und beide trugen glatte schwarze lange Haare. Das Duo soll mit einem schwarzen Auto weggefahren sein.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugenhinweise an die Rufnummer 02131 300-0 zu richten (Kriminalkommissariat 23).

Ein gesundes Misstrauen ist immer dann angebracht, wenn Fremde versuchen, ganz nahe an einen heranzukommen und möglicherweise Körperkontakt suchen. Wenn man bereit ist, auf solche Wünsche einzugehen (Geld wechseln, den Weg auf einer Karte erklären, angeblich verschmutzte Kleidung gereinigt zu bekommen etc.) sollte man ganz besonders aufmerksam sein und auf seine Wertsachen achten. Bei einem unguten Gefühl empfiehlt es sich, höflich aber bestimmt abzulehnen. Tipp der Polizei: Angehörige von älteren Menschen, sollten mit diesen immer wieder über die Maschen von Trickdieben sprechen und sie zu erhöhter Vorsicht auffordern

