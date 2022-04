Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch den 27.04.2022 um 15:30 Uhr bemerkte ein 39-Jähriger einen Sachschaden an seinem in der Ruhhecke in Speyer geparkten Peugeot. Zuvor hatte ein unbekanntes Fahrzeug Schäden an mehreren geparkten PKW verursacht. Im Anschluss war der Täter unerkannt geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Zeit vom 27.04.2022 zwischen 14:00 und 15:30 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ruhhecke in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

