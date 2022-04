Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Parfümdiebstahl führt direkt ins Gefängnis

Speyer (ots)

Am 26.04.2022 um 13:25 Uhr entwendete ein 37-Jähriger in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße mehrere Parfüms, indem er diese in seine Tragetasche steckte und den Kassenbereich passierte. Eine aufmerksame Zeugin verfolgte den Tatverdächtigen und hielt telefonisch Kontakt zur Polizeileitstelle. Aufgrund der guten Zeugenangaben stellten die Beamten den Tatverdächtigen wenig später am St. Guido-Stifts-Platz fest. Die acht entwendeten Parfüms im Wert von ca. 500 Euro befanden sich noch bei ihm. Im Verlauf der Kontrolle des 37-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen früherer Delikte bestand. Schließlich lieferten die Beamten den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein und übergaben das Diebesgut an das Einkaufszentrum.

