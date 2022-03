POL-PDLU: Polizei - Was macht die eigentlich? Und wie werde ich zur Polizistin/zum Polizisten?

Schifferstadt/Paris (ots) - Am gestrigen Abend wird ein 13-Jähriger einer Wohngruppe als vermisst gemeldet. Ermittlungen über Angehörige ergaben, dass sich der Junge in Paris aufhalten könnte, da er unbedingt mal den Eiffelturm sehen wolle. Auch ergaben sich Hinweise auf eine Zugreise nach Paris. In Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt wurde Kontakt mit den französischen Behörden aufgenommen. Noch in ...

mehr