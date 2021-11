Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Speyerer Straße in Richtung Rehhütte. Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände stieß die Fahrerin mit einer auf dem Radweg in Fahrtrichtung Ortsmitte fahrenden, 55-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Fuß. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Gegen die PKW-Fahrerin wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

