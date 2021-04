Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Rhein-Pfalz-Kreis) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 08:30 und 10:00 Uhr haben sie zunächst die Schifferstadter Straße in Mutterstadt überwacht. Dort gab es 15 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zu beanstanden (Spitze: 47 km/h, 35 Euro). Außerdem mussten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen das Handyverbot geahndet werden. Anschließend ging es nach Böhl-Iggelheim in die Haßlocher Straße. Zwischen 11:00 und 11:20 Uhr registrierten die Beamten zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen (Spitze: 40 km/h, 15 Euro). Zum Schluss stand die Burgstraße in Schifferstadt im Fokus. In der Zeit von 11:30 bis 13:15 Uhr sind 24 Zuwiderhandlungen gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (Spitze: 56 km/h, 100 Euro, 1 Punkt) geahndet worden, sowie drei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen das Handyverbot.

