Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - unerlaubter Verkauf einer Obdachlosenzeitung

Frankenthal (ots)

Durch Anwohner wurde gemeldet, dass in der Carl-Bosch-Siedlung in Frankenthal, in der Carostraße, zwei männliche Personen von Haus zu Haus gehen und betteln würden. Im Carl-Bosch-Ring konnten die zwei beschriebenen Personen, ein 29-jähriger Mann aus Heppenheim, sowie ein 24-jähriger Mann aus Edingen, angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Sie hatten die Obdachlosenzeitung "Straßenlicht" bei sich und gaben an, diese verkaufen zu wollen. Wieviel sie bereits verkauft hatten, konnte nicht festgestellt werden. Im Impressum der Zeitung konnte festgestellt werden, dass diese nicht in Rheinland-Pfalz verkauft werden dürfe. Daher ist von einer Betrugsstraftat auszugehen. Mögliche Geschädigte sind derzeit nicht bekannt. Ungefähr zur selben Zeit kam es auch in Fußgönheim in der Schillerstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Hierbei wurde durch eine 54-jährige Anwohnerin gemeldet, dass ihr soeben auch die Zeitung "Straßenlicht" zum Verkauf angeboten worden sei. Im Nahbereich konnten ein 36-jähriger Mann sowie eine 36-jährige Frau aus Heppenheim angetroffen werden, welche mehrere dieser Zeitungen bei sich hatten. Ob es zu weiteren Vorfällen kam, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

