Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 19.02.2021 kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bobenheim-Roxheim in der Frankenthaler Straße. Ein 5-Jähriges Kind überquerte plötzlich die Straße und wurde von dem herannahenden PKW einer 55-Jährigen Frau erfasst und verletzt. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, da der Verdacht auf eine Fraktur des Beines bestand.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell