Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Otterstadt - Unbekannte Täter entwenden Bargeld aus Fahrzeugen in Speyer-Nord und Otterstadt (17, 18, 20/0301)

Speyer/OtterstadtSpeyer/Otterstadt (ots)

02.01 - 03.01.2021

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen unbekannte Täter an drei parkenden Fahrzeugen - einem VW Golf, einer Mercedes E-Klasse und einem Peugeot 308 - eine Scheibe ein und entwendeten im Anschluss Bargeld aus dem Fahrzeuginnenraum. Aus dem im Birkenweg parkenden Golf fehlten 30EUR, aus dem in der Nemeterstraße in Otterstadt abgestellten Mercedes wurden 80EUR erbeutet. An einem zur Tatzeit im Bussardweg geparkten Peugeot wurde nach Einschlagen eines Seitenfensters lediglich die Mittelkonsole erfolglos nach Diebesgut durchwühlt. Im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug teilte ein Anwohner mit, dass ihm am Samstag zwischen 20 - 20:30 Uhr fünf Jugendliche Personen europäischen Aussehens aufgefallen sind, die sich im Bereich des beschädigten Peugeot aufgehalten haben und zwei Fahrräder mit sich führten. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können oder denen weitere verdächtige Personen an den benannten Örtlichkeiten aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell